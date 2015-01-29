Порошенко: 45 тысяч мобилизованных уже отправились на учения

Об этом в ходе церемонии возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут сообщил президент Петр Порошенко.

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Он отметил, что мобилизация проходит по плану и без нарушений. "С 20 января вручено 73 тыс. повесток, а без повесток, кстати, только за неделю добровольцами записались на службу более 2,5 тыс. украинских патриотов", - сказал глава государства.