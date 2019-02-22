Производитель фильма Зеленского "Я, ты, он, она" вернул Госкино рекордные 11,6 миллионов гривень

Романтическая комедия "Я, ты, он, она" собрала в прокате более 71 миллиона гривень.

Компания-производитель фильма "Я, ты, он, она", снятого режиссером Владимиром Зеленским, 22 февраля перевела на счет Госкино более 11,6 миллионов гривень.

Как сообщили в пресс-службе Госкино Украины на странице в Facebook, перечисленные средства - доля дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм в соответствии с условиями Лицензионного соглашения и Акта распределения имущественных прав.

"На данный момент это рекордная сумма, которую Госкино получило от проката фильма, созданного при его поддержке", - заявили в ведомстве.

В Госкино отметили, что романтическая комедия "Я, ты, он, она" собрала в прокате более 71 миллиона гривень.

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"На сегодня фильм в кинотеатрах страны посмотрело почти 800 тыс. зрителей. В некоторых кинотеатрах прокат еще продолжается. Это абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых в Украине за все годы независимости, который доказывает мощный потенциал украинского кино и его способность конкурировать с голливудскими блокбастерами на собственном рынке", – подчеркнули в ведомстве.

По данным портала Boxofficemojo.com, кассовые сборы фильма "Я, Ты, Он, Она" превышают сборы таких фильмов как "Дедпул 2", "Черная пантера", "Мир Юрского периода 2", "Богемная рапсодия" и "Миссия невыполнима: Фолаут".

Фильм "Я, ты, он, она" студии "Квартал 95" вышел в прокат 27 декабря 2018 года. Проект стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере чуть более чем 17,6 млн грн.

Финансирование производства ленты осуществляли в соотношении 51% - средства ООО "Киноквартал" и 49% - государственная финансовая поддержка. Согласно этого соотношения распределяют все средства, заработанные от проката или демонстрации фильма.

В Госкино также напомнили, что 17-го декабря 2018-го года создатели фильма "Скажене весилля" вернули Государственному агентству Украины по вопросам кино все деньги, выделенные на производство фильма, вместе с дополнительной 16%-й прибылью.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госкино заявили, что по итогам 2018 года в прокат вышли более 40 украинских фильмов.