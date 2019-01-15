Госкино: в 2018 в прокат вышли более 40 украинских фильмов

По словам Ильенко, впервые за все время существования Госкино план был выполнен на 100%.

По итогам 2018 года в прокат вышли более 40 украинских фильмов.

Об этом заявил директор Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в минувшем году на производство украинских фильмов было потрачено почти 480 млн гривен.

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"Итак, в 2018 году на производство фильмов в бюджетной программе Госкино было предусмотрено 479 929,6 грн. Впервые за все время существования Госкино этот план был выполнен на 100%, то есть в течение года эти средства были полностью до копейки уплачены производителям и работали на индустрию", - написал Ильенко.

По его словам, в ближайшее время будет представлен большой отчет о работе агентства.

Напомним, документальная лента про Украину The Distant Barking of Dogs("Отдаленный лай собак"), которая вошла в список претендентов на Оскар, получила гран-при международного фестиваля "Артдокфест". Еще один украинский фильм "Дельта" стал лучшей документалкой.