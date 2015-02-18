В Крыму закрывают единственный центр национальных общин

Как выяснилось, подобных объединений в Российской Федерации нет, поэтому «Таврика» не может перерегистрироваться и легально занимать помещение, в котором центр работал много лет, сообщает Радио Свобода.

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Как сообщил керченский сайт kerch.com, информация о закрытии центра пришлась на празднование пятнадцатилетия «Таврики». Центр занимает здание бывшего детского сада, здесь работают греческое, польское, итальянское и немецкое общества, болгарская община «Хоро», еврейско-караимское общество «Гешер», Керченский союз казаков, Женский клуб, объединение поэтов Керчи «Лира Боспора», белорусская, грузинская и армянская общины, крымскотатарский фонд «Илдыз» и культурно-просветительское общество Елены Рерих.

Все эти организации вели активную работу в Керчи, организовывали праздники, выставки, языковые курсы, детские кружки. В здании «Дома дружбы «Таврика» работал музей, посвященный кречанам, которые воевали в Афганистане, организованный силами энтузиастов.

«Дом дружбы имеет большое духовное и общественно-политическое значение, «Таврика» воспитывает в духе толерантности и дружбы многонациональное население Керчи», – сообщает издание.

Общественники обратились к властям Керчи с просьбой помочь сохранить здание, однако чиновники предложили национальным общинам переместиться в в одно из крыльев здания, поскольку остальные помещения они намерены отдать под детский сад.