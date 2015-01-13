Пенсионерам в аннексированном Крыму перестали платить пенсии – СМИ

Как сообщает Крым.Реалии, многие пенсионеры, как военные, так и гражданские, до сих пор не могут получить пенсии, хотя датой выплат у них значатся первые числа каждого месяца.

В почтовых отделениях, где происходит выплата пенсий, керчанам советуют обращаться в Пенсионный фонд. Но дозвониться туда люди не могут.

«Везде короткие гудки. Мы даже в Симферополь звонили. Там тоже глухо», – пожаловался один из керченских пенсионеров.

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В управлении Пенсионного фонда разъяснить ситуацию во вторник не смогли, заявив, что из-за неработающего компьютера не могут уточнить информацию.

В то же время, как сообщают некоторые СМИ, задержка с выплатой пенсий наблюдается не только в Керчи, но и в Севастополе, и связано это с новогодними каникулами, которые у Пенсионного фонда длились с 1 по 12 января.

Между тем работать в ограниченном режиме в управлении Пенсионного фонда в Керчи начали еще с 15 декабря прошлого года, объясняя это передачей дел России.