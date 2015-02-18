Американский телеканал «присоединил» Украину к России (видео)

На ее фоне ведущий новостей Джон Воз рассказывает о ситуации в Украине. Россия и Украина на карте отмечены одним светло-зеленым цветом, над их общей территорией на изображении был помещен российский флаг. Об этом сообщает Lenta.ru.

Это не первая ошибка CNN в отношении сюжетов, касающихся ситуации в Украине. В начале февраля канал дал бегущей строкой новость о том, что «Обама намерен вооружить проамериканские войска». Речь шла о поставках оружия Украине.

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10 февраля американская газета USA Today опубликовала на первой полосе карту Украины без Крыма. Как отмечал журнал Foreign Policy, это произошло на фоне того, что «Запад отказывается признавать присоединение Крыма к России».