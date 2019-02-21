Билецкий рассказал о своем видении итогов Революции достоинства

На этой неделе Украина отметила пятую годовщину Революции достоинства и почтили память жертв массовых расстрелов на Майдане.

В день памяти представители действующей власти, среди которых – нынешний Президент Украины Петр Порошенко, обратились к украинцам, чтобы выразить свою скорбь по погибшим. Однако, в своих выступлениях они ограничились громкими заявлениями и политическими лозунгами, а о реальных попытках наказать виновных в убийствах и избиении митингующих на Майдане – промолчали.

Об этом изданию “Украинская правда” рассказал лидер политической партии “Национальный корпус” и бывший командир добровольческого полка “Азов” – Андрей Билецкий.

Он заявил, что за 5 последних лет действующая власть не наказала ни одного из организаторов массовых убийств на Майдане, а некоторых из них – даже обеспечила государственными должностями. В частности, речь идет о нынешнем заместителе начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины – полковнике Василие Пилипенко.

Этот человек принимала активное участие в избиении активистов во время Революции достоинства: это подтверждают фотографии тех событий. Сегодня он отвечает за работу с личным составом Нацгвардии.

Одним из пострадавших от руки Пилипенко во время событий на Майдане стал активист и нынешний самый молодой в Украине командир батальона 25-ти летний “Акула”.

По словам Билецкого, это демонстрирует настоящее, циничное отношение действующей власти к трагическим событиям Революции достоинства.

Он также отметил, что сканадьная вертолетная площадка, ранее принадлежавшая Виктору Януковичу, не была передана в государственную собственность: его перекупила семья одного из действующих депутатов Верховной Рады от “БПП” – Максима Ефимова. В дальнейшем объект, будто-то, планируют передать под управление некой международной компании. По мнению лидера “Национального корпуса”, это – позорная попытка присвоить актив, созданный за украденные из бюджета деньги. Это – оскорбление тех людей, которые в 2014 году вышли на улицы бороться за другую Украину и другое будущее.