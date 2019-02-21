Шестиклассник победил на 37 школьных олимпиадах и стал рекордсменом (видео)

Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день.

Шестиклассник победил на 37 школьных олимпиадах и попал в Нацреєстр рекордов Украины. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеЖертв буллинга в школах стал каждый третий ребенок в мире За два месяца почти 37 выигранных онлайн-олимпиад. Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день. Родители умника раскрывают секреты: вместо репетиторов у парня YouTube-каналы и интернет-книги.

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