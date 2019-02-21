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Шестиклассник победил на 37 школьных олимпиадах и стал рекордсменом (видео)

13:40, 21 февраля 2019
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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За два месяца почти 37 выигранных онлайн-олимпиад. Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день.

Родители умника раскрывают секреты: вместо репетиторов у парня YouTube-каналы и интернет-книги.

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Теги: #рекордсмен#школьник