Шестиклассник победил на 37 школьных олимпиадах и стал рекордсменом (видео)
13:40, 21 февраля 2019Общество
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Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день.
Шестиклассник победил на 37 школьных олимпиадах и попал в Нацреєстр рекордов Украины.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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За два месяца почти 37 выигранных онлайн-олимпиад. Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день.
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