"Полиция" боевиков пытается запретить наемникам с инвалидностью появляться в общественных местах

Полиция террористической организации "ДНР" пытается запретить бывшим боевикам из разряда людей с инвалидностью (в частности, с оторванными конечностями) появляться в общественных местах.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"На данный момент "полицейские" пытаются вести "разъяснительную работу", убеждая террористов-инвалидов реже выходить из домов. Зафиксировано несколько конфликтов на этой почве", - говорится в сообщении.