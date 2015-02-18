"Полиция" боевиков пытается запретить наемникам с инвалидностью появляться в общественных местах
09:03, 18 февраля 2015Общество
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"Полицейские" пытаются вести "разъяснительную работу" с покалеченными боевиками.
REUTERS
Полиция террористической организации "ДНР" пытается запретить бывшим боевикам из разряда людей с инвалидностью (в частности, с оторванными конечностями) появляться в общественных местах.
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"На данный момент "полицейские" пытаются вести "разъяснительную работу", убеждая террористов-инвалидов реже выходить из домов. Зафиксировано несколько конфликтов на этой почве", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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