В Харькове суд вернул старые цены на проезд в метро

Решение вступает в силу 20 февраля.

В Харькове Окружной административный суд удовлетворил заявление активистов Харьковского антикоррупционного центра о приостановлении решений по повышению стоимости проезда в подземке до решения суда по существу.

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Это означает приостановление действия новых тарифов на проезд в метро до рассмотрения иска по существу. Решение вступает в силу 20 февраля, и харьковчане снова будут платить по 5 гривен за поездку, сообщает MyKharkov.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что комментировать отмену тарифов будут только после того, как мэрия получит официальные документы с решением Окружного админсуда. По их словам, на ознакомление с решением понадобится пару дней.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене выросла на 3 грн – до 8 грн за поездку.