Адвокаты Зайцевой заявили, что Дронов мог предотвратить аварию, а их подзащитная нет

По словам адвокатов, Зайцева не могла применить экстренное торможение, поскольку расстояние между автомобилями было меньше тормозного пути.

Адвокаты обвиняемой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой заявили, что их подзащитная не могла предотвратить аварию. В то же время они утверждают, что у второго обвиняемого, Геннадия Дронова, такая возможность была.

Об этом адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко завил на сегодняшнем заседании суда, сообщает Newsroom.

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"У Дронова была возможность предотвратить ДТП. Зайцева не могла применить экстренное торможение, поскольку расстояние между автомобилями было меньше тормозного пути. То, что аварии могло не быть, если бы Зайцева ехала медленнее, не имеет отношения к реальной дорожной обстановке. Это всего лишь предположение", - заявил Мельниченко.

Со своим коллегой согласился и другой адвокат Зайцевой Максим Стец. По его словам, обвиняемая признала свою вину и возместила с помощью родителей ущерб пострадавшим. По словам юриста, "последнее - это не только смягчающее обстоятельство, но и доказательство того, что она стала на путь исправления".

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Юлия Козырь, которая также представляет интересы обвиняемой, заявила, что "степень вины Дронова больше". Мол, "он почему-то не заметил Лексус и не услышал звуковой сигнал".

"С почти максимальным ускорением Touareg протаранил Lexus, а тот, неуправляемый, вылетел на тротуар. Именно Дронов абсолютно осознано нарушил ПДД", - заявила представитель Зайцевой.

Напомним, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.