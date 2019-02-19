Балуха этапировали в Россию голодным и без вещей – правозащитники

Балуха доставили в Краснодар, но как долго он будет там находиться, пока неизвестно.

Украинского активиста Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя в российский Краснодар голодным и без вещей.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. «Крымской правозащитной группе стало известно, что Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали», – говорится в сообщении.

О том, что Балуха этапировали в Краснодар, ранее сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. 18 февраля правозащитники сообщили, что его оттуда вывезли.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении украинца.