Политзаключенного Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО - правозащитники

Адвокат Балуха выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. Об этом стало известно сегодня после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца. Ей не сообщили, куда вывезли Балуха", - говорится в сообщении.

По словам правозащитников, адвокат Балуха выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля стало известно, что Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, вероятно, для участия в судебном заседании.

В частности, по информации пресс-службы так называемого "верховного суда" Крыма, 30 января 2019 года поступило кассационное представление "прокуратуры" на приговор так называемого "Раздольненского районного суда" по делу Владимира Балуха относительно "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Кассационное представление подал «заместитель прокурора» Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Правозащитники отмечают, что украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, заявляя об их нелегитимности, поэтому и был против своего этапирования в Симферополь.

Справка. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении.