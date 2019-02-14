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День влюбленных: в Харькове курсанты провели флешмоб (фото)

11:43, 14 февраля 2019
Общество
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В Харькове курсанты провели флешмоб / фото facebook.com/officialnangu

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Об этом сообщили на странице в Facebook вуза.

Курсанты выстроились на плацу в форме сердечка.

Как сообщал УНИАН, День святого Валентина празднуется 14 февраля.

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Теги: #Харьков#Нацгвардия#День влюбленных#День Святого Валентина