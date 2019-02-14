День влюбленных: в Харькове курсанты провели флешмоб (фото)
11:43, 14 февраля 2019Общество
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Сегодня отмечают День святого Валентина.
В Харькове курсанты провели флешмоб / фото facebook.com/officialnangu
В День влюбленных, 14 февраля, в Харькове курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины вышли на флешмоб.
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Об этом сообщили на странице в Facebook вуза.
Курсанты выстроились на плацу в форме сердечка.
Как сообщал УНИАН, День святого Валентина празднуется 14 февраля.
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