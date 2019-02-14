День влюбленных: в Харькове курсанты провели флешмоб (фото)

Сегодня отмечают День святого Валентина.

В День влюбленных, 14 февраля, в Харькове курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины вышли на флешмоб.

Читайте такжеГороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: кому повезет в любви

Об этом сообщили на странице в Facebook вуза.

Курсанты выстроились на плацу в форме сердечка.

Как сообщал УНИАН, День святого Валентина празднуется 14 февраля.