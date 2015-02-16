Раде предлагают обязать блогеров проверять достоверность информации

Новацией проекта является введение в законодательство понятия "блогер" - владелец сайта/страницы сайта в интернете, на которых размещается массовая информация, передает Украинская правда.

Автор документа - нардеп и близкий родственник Виктора Балоги Василий Петевка - предлагает установить, что блогер во время размещения и использования массовой информации обязан проверять достоверность размещенной общедоступной информации до ее размещения и немедленно удалять размещенную недостоверную информацию, а также не допускать распространения информации о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства.

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Также при размещении информации на сайте/странице не допускается распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан "по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями".

Кроме того блогеров обяжут, в случае принятия дополнений к закону, обнародовать свои фамилию и инициалы, адрес для направления ему юридически значимых сообщений.

По мнению Петевки, такие изменения разработаны с целью "обеспечения защиты общества от вреда за неполноту, несвоевременность и недостоверность информации".

Ранее УНИАН сообщал, что в России усложнили регистрацию блогов.