В России усложнили регистрацию блогов

Об этом сообщает MediaSapiens со ссылкой на официальный сайт Роскомнадзора. Отныне все российские блогеры, которые имеют желание зарегистрироваться, должны проходить дополнительную процедуру проверки их данных. Сделать это можно одним из трех способов: через адрес электронной почты, через СМС или же через портал госуслуг (подача заявления через единую систему идентификации и аутентификации).

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В Роскомнадзоре отмечают, что побудило к усилению защиты системы огромное количество спама, который отправляли через форму регистрации. Кроме этого, утверждается в заявлении, наблюдались многочисленные попытки зарегистрировать в списке популярные блоги без ведома их владельцев.

Чиновники подсчитали, что с начала работы реестра около четверти всех полученных заявок были фейковыми и содержали нецензурную лексику.

Данный реестр был создан в России в августе, после того, как вступил в силу так называемый закон о блогерах. Обязательно должны регистрироваться авторы тех блогов, ежедневная посещаемость которых превышает 3 тыс. уникальных пользователей. "Система идентификации позволяет избежать неточной/неполной предоставленной информации, а также минимизирует возможность подачи ложных заявлений от имени блогеров", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержится 46 блогов. Всего подано более 700 заявок на регистрацию.