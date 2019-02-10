В полиции отказались назвать фамилию полицейского, избившего задержанного активиста

Руководитель полиции Киева посоветовал журналистам обращаться за информацией относительно идентификации этих лиц к Государственному бюро расследований.

Руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко отказался назвать фамилии полицейских, один из которых позволил себе украинофобские высказывания, а другой – одет в гражданское – жестоко избил задержанного, который лежал на земле под Подольским райотделом полиции, ссылаясь на тайну досудебного следствия

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в воскресенье, комментируя события, которые произошли в субботу возле здания райотдела.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, кто эти лица, он сказал, что не знает, поскольку только началось служебное расследование по данному инциденту и вообще не может обнародовать эти фамилии потому, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по статье "Превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов".

Крищенко посоветовал журналистам обращаться за информацией относительно идентификации этих лиц к Государственному бюро расследований.

"Я не перевожу стрелки на Государственное бюро расследований. Есть определенная этика и требования законодательства о неразглашении материалов предварительного расследования. Всю информацию должен предоставить Государственное бюро расследований", - отметил Крищенко.

Вместе с тем он признал, что действия полицейского в штатском являются недопустимыми: "Безусловно, действия полицейского в штатском, как он себя назвал, который наносил удары лежащей человеку, это недопустимо и им будет дана правовая оценка".

Также Крищенко отметил, что не может назвать фамилии этих людей, несмотря на то, что эти правоохранители несли публичную службу, то есть не были оперативными сотрудниками: "Полицейские несут публичную службу, но я – должностное лицо, которое может нести уголовную ответственность за разглашение материалов предварительного следствия".

Вместе с тем Крищенко не ответил на вопрос, знает ли он лично, кто эти двое людей.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого у полицейского участка на вул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения трех полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Массе Найем сообщил, что было задержано по меньшей мере 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных Подольского райотдела полиции активистов отпустили и что большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.