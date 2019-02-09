Избиение активистов на Контрактовой площади: за дело возьмутся следователи ГБР

Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР, которые проверят действия правоохранителей во время задержания активистов.

По факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство.

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Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook. «Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК ("превышение власти или служебных полномочий")», - отметила она.

Сарган добавила, что сформирована следственная группа из сотрудников ГБР.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня полицейские избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и пришедших за ними друзей. Также полиция применила газ.

Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Парни требовали вернуть им вещи, взамен правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть травмированные», - сообщали активисты.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.