На Контрактовой площади в Киеве задержаны минимум 8 активистов, им инкриминируют совершение группового хулиганства - адвокат

Часть активистов, задержанных и избитых сегодня у здания Подольского управлении полиции находится в больнице, а с другими проводятся следственные действия.

На Контрактовой площади в Киеве во время акции «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?» задержали не менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов задержанных Маси Найем. Он сказал, что точно не знает количества задержанных, потому что является адвокатом некоторых из них.

По данным Найема, задержаны не менее 8 человек, но некоторых после избиения полицейскими госпитализировали, а другим будут избирать меры пресечения.

Он добавил, что активистам инкриминируют совершение хулиганских действий группой лиц с применением оружия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Вместе с тем на своей странице в Facebook Найем написал, что известны фамилии 19 задержанных. Он добавил, что продолжаются следственные действия. По результатам будет понятно: задержат кого-то в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса или отпустят.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня полицейские избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и пришедших за ними друзей. Также полиция применила газ.

Задержанных увезли в Подольский участок полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, однако забрали личные вещи. Парни требовали вернуть им вещи, взамен правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть травмированные», - сообщали активисты.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы при попытке штурма управления полиции задержаны были около 40 человек. Открыто три уголовных производства.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

Активисты убеждены, что есть все основания считать заказчиками убийства Гандзюк однопартийцев президента Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Тимошенко.

В частности, они обвиняют в причастности к преступлению председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которые являются членами партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Еще активисты называют имя председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является представителем "Батькивщины".