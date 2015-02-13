В Павлограде Днепропетровской области открыли первый модульный городок для переселенцев (фото)

Как сообщили в пресс-службе Дніпропетровськой ОГА, в торжествах приняли участие председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль и советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Трейгерман.

Согласно сообщению, это самый большой модульное городок из 7-ми, которые возводились в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. В комфортабельных временных домиках уже поселилось около 450 переселенцев из Донбасса.

В общем модульный городок в Павлограде может принять 640 человек. Каждый из тех, кто был вынужден бежать из собственного дома в Донецкой и Луганской областях, сможет поселиться здесь на 3 месяца. За это время ему будет подобрано постоянное жилье на территории области или в других регионах страны.

«Люди, которые переехали сюда, избрали мирную жизнь. Они не захотели жить под "ДНР" и "ЛНР". В эту минуту руку помощи протянули нам наши друзья - Правительство Германии. Благодаря таким поступкам мы понимаем, что единая Украина и единая Европа - это не просто слова», - сказал Трейгерман.

В свою очередь Вайль поблагодарил за работу областной власти, МЧС, власти Павлограда, Немецкое общество международного сотрудничества.

«Эти дома - часть обещания, которое дала Ангела Меркель во время своего визита в Украину по облегчению жизни людей, которые должны были бежать от войны. Это знак немецкой солидарности с Украиной. Германия и Европа не оставят вашу страну в это сложное время в одиночестве. Мы на вашей стороне», - отметил посол ФРГ.

Читайте такжеВсе модульные городки для переселенцев из Донбасса обещают открыть к концу февраляОн также добавил, что "наша общая цель, чтобы люди, которые будут жить в этих городках и еще много сотен других, вернулись в свои дома".

Транзитный городок состоит из домов с комнатами семейного типа, общежития, прачечной и административного здания. Модульные домики полностью оборудованы всем необходимым для жизни. В домах есть все удобства, кухни оборудованы электрическими плитками, есть необходимая посуда.

Всего на площадке смонтировано 13 домов 10-модульного типа, 4 дома 28-модульного типа и 3 административно-хозяйственных здания. Все домики укомплектованы кроватями, шкафами, матрасами, постельным принадлежностями, столами и стульями, кухонным инвентарем (посудой и столовыми приборами), холодильниками, средствами личной гигиены.

По данным ОГА, сейчас в Павлограде находятся около 6 тыс переселенцев.

В целом на Днепропетровщине в рамках партнерства с Германией, в частности с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ, уже построено 5 модульных городков: в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе и Павлограде. Все городки находятся на балансе общины этих городов. Вместе они готовы принять 2040 переселенцев. Следующие 4 городка будут открыты в ближайшее время.

Справка УНИАН. Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется на средства, выделенные правительством Германии, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Кроме Днепропетровской области, модульные городки построены также в Харькове и Запорожье.