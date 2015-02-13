Найден источник большого столба дыма над Донецком: горит картонная фабрика
Столб дыма над Донецком был вызван пожаром на заводе по производству картонных изделий, который никак не могут погасить.
Об этом сообщает Остров со ссылкой на сайты боевиков.
«Было попадание в завод «Картол» в Куйбышевском районе, а именно в цех, где хранится бумага, в результате чего возник пожар. Наша бригада туда уже выехала для ликвидации пожара», - сообщает ресурс.
Глава администраций Куйбышевского и Киевского районов Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела завода никто не пострадал.
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«Горит завод «Картол», он не работал, пострадавших нет. Не можем потушить пожар из-за постоянного обстрела уже четыре часа. Это уже второе попадание в него, ночью горел цех, а сейчас горит административное здание», — сказал он.
Как сообщалось ранее, огромный столб дыма поднялся в Донецке в пятницу, 13 февраля. Столб настолько большой, что наблюдается во многих районах города.