Найден источник большого столба дыма над Донецком: горит картонная фабрика

Об этом сообщает Остров со ссылкой на сайты боевиков.

«Было попадание в завод «Картол» в Куйбышевском районе, а именно в цех, где хранится бумага, в результате чего возник пожар. Наша бригада туда уже выехала для ликвидации пожара», - сообщает ресурс.

Глава администраций Куйбышевского и Киевского районов Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела завода никто не пострадал.

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«Горит завод «Картол», он не работал, пострадавших нет. Не можем потушить пожар из-за постоянного обстрела уже четыре часа. Это уже второе попадание в него, ночью горел цех, а сейчас горит административное здание», — сказал он.

Как сообщалось ранее, огромный столб дыма поднялся в Донецке в пятницу, 13 февраля. Столб настолько большой, что наблюдается во многих районах города.