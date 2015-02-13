Над Донецком поднялся большой столб дыма, его источник пока неизвестен (фото)

В частности, местные жители выкладывают в интернет фотографии с подтверждением того, что дым виднеется из разных районов города. Об этом сообщает ZN.UA.

На данный момент место возгорания не установлено.

Есть предположения, что дым идет с северо-западного направления, в частности - Куйбышевского района.

Напомним, недавно в Донецке боевики обстреляли автостанцию "Центр", в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли, пятеро ранены. В свою очередь, в Генштабе заявили, что украинские военные не обстреливали автостанцию в Донецке.