Над Донецком поднялся большой столб дыма, его источник пока неизвестен (фото)
15:08, 13 февраля 2015Общество
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Мощный столб дыма наблюдается в Донецке в пятницу, 13 февраля.
Место возгорания не установлено / twitter
В частности, местные жители выкладывают в интернет фотографии с подтверждением того, что дым виднеется из разных районов города. Об этом сообщает ZN.UA.
На данный момент место возгорания не установлено.
Есть предположения, что дым идет с северо-западного направления, в частности - Куйбышевского района.
Напомним, недавно в Донецке боевики обстреляли автостанцию "Центр", в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли, пятеро ранены. В свою очередь, в Генштабе заявили, что украинские военные не обстреливали автостанцию в Донецке.
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