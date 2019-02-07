В Харьковском метро проверят экономическую обоснованность повышения тарифа – АМКУ

Антимонопольный комитет напомнил, что цена на проезд была повышена 6 февраля этого года.

Харьковское территориальное отделение Антимонопольного комитета проверяет правомерность повышения оплаты в Харьковском метрополитене. Об этом сообщает официальный сайт АМКУ.

В сообщении отмечается, что АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения цены за проезд в метро.

«С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда, территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП «Харьковской метрополитен», в размере 8,00 грн. за одно пассажироперевозки», – сообщает АМКУ.

Антимонопольный комитет напомнил, что цену на проезд была повышена 6 февраля этого года.

«06 февраля 2019 года на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета принято решение «Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном». Согласно решению, стоимость проезда в Харьковском метрополитене увеличена с 5 грн. до 8 грн. за одну поездку. Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не согласовывался, поскольку в соответствии с действующим законодательством подлежит согласованию установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном», – заключает АМКУ.