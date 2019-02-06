Полуголая Лобода устроила на сцене эротические танцы (видео)
20:39, 06 февраля 2019Общество
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Подписчики восхищены жаркими танцами Лободы.
Невозможно расслабиться🤦♀️ #SUPERSTARSHOW#пулядура#плохой#superstar#40градусов
Опальная украинская певица Светлана Лобода возбудила сеть серией видео с выступлений, на которых она танцует в откровенных нарядах.
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Ролики артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Многие ее подписчики восхищены кадрами, на которых исполнительница "зажигает" на сцене.
"Невероятно", "Самая лучшая!", "Обалденная", "Это горячее огня", "Очень круто", "Сексуальная!", "Огонь!", - пишут в комментариях.
Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.
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