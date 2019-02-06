Жуткое ДТП в Харькове: одному из обвиняемых во время суда вызвали скорую (фото)

Медики не нашли оснований для госпитализации фигуранта ДТП.

В Киевский районный суд Харькова, где сегодня должны начаться дебаты по делу об аварии с шестью погибшими на улице Сумской, вызвали "скорую".

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Защита водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова обратилась за медицинской помощью, передает NewsRoom.

По словам адвоката Сергея Перепелицы, его клиент почувствовал себя плохо. Врачи подтвердили, что у обвиняемого давление и проблемы с сердцем, однако не нашли оснований для его госпитализации.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.