Минский договор - это капитуляция, нужно идти вперед - десантник с передовой

"Пятый пункт договора - амнистия... Моим солдатам боевики заживо вырезали животы и поджигали. Как я, как гражданин Украины, могу с ними сосуществовать? Я не хочу мести, но я хочу, чтобы суд занялся этими людьми. Как их можно амнистировать?", - сказал "Тайфун" в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

Десантник говорит, что украинская армия сейчас на гораздо более выгодных позициях, воюет лучше, чем боевики.

"Наша артиллерия, наши действия, мы побеждаем, мы можем идти вперед, а нам говорят: останавливайтесь, ждите перемирия", - жалуется военный.

Читайте такжеДоговоренности в Минске узаконили российскую оккупацию – евродепутат

Он вспомнил 5 сентября, когда было объявлено перемирие. Тогда "Тайфун" вместе с подчиненными попали в засаду боевиков: как следствие - 19 пропавших без вести и 5 погибших, которых до сих пор не могут вернуть.

"Что нас ждет в будущем? Я скажу. Смелые люди, здесь на фронте, выбрали бы войну. Трусы выбрали стыд, и все равно будет война", - сказал офицер.

"Кто ответит, когда мы отойдем назад, а они пойдут вперед? Я знаю кто ответит. Украинский солдат ответит, украинский офицер, который пойдет отвоевывать свою землю. Наша армия готова, мы готовы защищать нашу страну, дайте нам заняться этим... Вы говорите, не спали два дня? Я здесь уже восемь месяцев, противник 500 метров от меня, нас постоянно обстреливают. Нам надо идти вперед", - уверен "Тайфун".