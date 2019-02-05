Из Германии в Одессу вернулся активист Михайлик

Сейчас активист отдыхает дома после тяжелого перелета.

В Одессу из Мюнхена сегодня вернулся прооперированный в Германии лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.

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Об этом Михайлик сообщил УНИАН. «Я только приехал домой. Отдыхаю после тяжелого перелета», - сказал активист.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

11 января 2019 года в Германии Михайлику сделали операцию по извлечению пули, застрявшей в легком.

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что постановление о предоставлении ему госохраны не продлили.