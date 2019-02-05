При строительстве Крымского моста допустили фатальную ошибку - эксперт (фото)

По словам эксперта, Крымский мост можно закрепить, но это опять потянет дополнительные расходы, и нужен постоянный мониторинг берега, потому что если он уползет, то за ним поползет и дорога.

Единственная дорога, ведущая к Крымскому мосту со стороны оккупированной Керчи, построена на оползневом склоне.

Без его укрепления автомобильное полотно сползет вместе с берегом. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, передает "Обозреватель".

Он объяснил, что причина в том, что никто не проводил должных исследований перед строительством конструкции. Теперь же постоянно приходится все дорабатывать, что влечет за собой дополнительное финансирование.

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"Та сторона моста, которая идет на полуостров, насколько я помню – это оползневой склон, и он должен ползти, потому что на нем сосредоточили большие нагрузки, ко всему прочему, туда вошел и мост. Его можно закрепить, но это опять потянет дополнительные расходы, и нужен постоянный мониторинг берега, потому что если он уползет, то за ним поползет и дорога. И таких примеров в истории очень много", – говорит ученый.

Проблему устранить можно, считает Медовар, но лишь на некоторое время. Как минимум нужно провести геологическую съемку и узнать причины скольжения грунтов, заняться укреплением.

"С точки зрения геологии – это самое неудачное место для моста, а так сваять можно все, вот сваяли, теперь нужно вкладывать деньги. Я боюсь, что эксплуатационные расходы на содержание этого моста перевесят стоимость его самого, к этому все идет", – заявил он.

Как ранее сообщали СМИ, искусственно созданные насыпи на автомобильных подходах к незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту обрушились 28 января.