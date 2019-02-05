Омбудсмен подчеркивает, что условия содержания всех 24 захваченных Россией украинцев наносят вред их здоровью.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет об ухудшении состояния здоровья шести украинских военнопленных в России - Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко, Виктора Беспальченка, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в эфире телеканала "Прямой".

"Сейчас у нас противоречивая информация от адвокатов, которые посещают наших военнопленных, в том числе и раненых, и тех, кто не был ранен. Мы знаем, что есть такие тревожные известия относительно Терещенко, Безпальченка, Зинченко, то есть состояние их здоровья ухудшается. И это касается в том числе и Артеменко, Эйдера и Сороки", - сказала Денисова.

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Говоря о военнопленном Эйдере, омбудсмен отметила, что в результате обследования у него обнаружен гепатит Б.

"Сейчас мы выясняем подтверждение этой информации", - отметила Денисова и добавила, что обратилась ко всем причастным лицам по этому поводу.

Также она сегодня проведет встречу с представителями Совета Европы с целью решить вопрос передачи украинских раненых по переводу их из России в третью страну, потому что "она не может их вылечить и выполнить Женевскую конвенцию от 1949 года по освобождению их как военнопленных".

Омбудсмен высказала предположение, что заражение Ейдера гепатитом могло возникнуть из-за оперативного вмешательства в связи с его ранением.

По ее словам, уже назначено рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда о продлении ареста украинских моряков на период до конца апреля.

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"У нас есть первая четверка на 7 февраля, в четверг будут рассматриваться. Потом 12, 13 февраля будут рассматриваться эти апелляционные жалобы", - добавила Денисова.

Она сообщила, что моральное состояние украинских военнопленных очень высокое, но физическое состояние ухудшается.

Кроме того, омбудсмен заявила, что условия содержания украинских военнопленных наносят вред их здоровью.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

28 января Адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.