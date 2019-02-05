Гороскоп на февраль: последний месяц зимы принесет четыре опасных дня

19 февраля наибольшие проблемы ожидают агрессивных людей с развитым чувством эгоизма, говорят астрологи.

Астрологи выделили самые неблагоприятные дни в феврале, когда негативные мысли могут накрывать нас, словно лавина.

В эти опасные дни маленькие, по словам астрологов, сомнения становятся большими страхами, а обиды превращаются в серьезные ссоры и конфликты, передает SlovoFraza.

12 февраля — день лени и апатии

Луна будет пребывать в Тельце. Активный рост Луны плохо сочетается со спокойной энергетикой Земли. Не будет также ни одного активного аспекта между планетами, поэтому диссонанс и дисгармония станут еще более заметными. Все может валиться из рук, словно сама Вселенная против нас. Некоторым людям может показаться, что они стали более ранимыми и беспокойными. В такие дни стоит браться только за самые простые дела и не ставить перед собой амбициозных целей.

16 февраля — день уединения

Растущая Луна в Раке и полное спокойствие планет — причина развития у людей депрессивного настроения. Стихия Воды потребует от нас спокойствия и самодостаточности. Этот день произведет негативное влияние на ранимых людей, зависимых от окружающих, говорят астрологи. Это касается детей, больных людей, влюбленных.

"Вселенная захочет, чтобы вы оказали помощь сами себе, настроившись на уединение и личные дела. Если гнаться за общением и пытаться кому-то понравиться, то эффект будет в подавляющем большинстве случаев прямо противоположным. Делать добро стоит только для себя и для тех, кто точно оценит его по достоинству", - говорят астрологи.

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19 февраля — полнолуние во Льве

По словам астрологов, в этот день лунная энергия окажется максимальной. Своего пика она достигнет во время пребывания Луны во Льве. Это значит, что стоит избегать импульсивности в этот день.

19 февраля наибольшие проблемы ожидают агрессивных людей с развитым чувством эгоизма. Согласно лунному календарю, самым опасным временем дня будет утро, потому что все основные стычки произойдут в первой половине дня. Астрологи рекомендуют остерегаться пустых обещаний и навязчивых людей.

27 февраля — день перепадов настроения

Этот день плох тем, что он абсолютно непредсказуем. Убывающая Луна и Стрелец — две противоположности, которые вообще не сочетаются друг с другом. В этот день жизнь будет похожей на американские горки, говорят астрологи. Единственный шанс хоть как-то преуспеть или остаться на плаву — смириться с тем, что контролировать свою жизнь не получится в полной мере. Нужно будет надеяться лишь на волю случая, пытаясь принять то, что выберет для вас Вселенная.

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