В Бердянске восстановили централизованное водоснабжение и предупредили о вероятности повторных аварий

Более 60 тыс. человек из-за порыва на канализационном коллекторе оставались без централизованного водоснабжения с 27 января.

В Бердянске Запорожской области сегодня полностью восстановлено централизованное водоснабжение.

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Как сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Бердянскводоканал», канализационные станции временной перекачки работают в тестовом режиме, в связи с чем жителей Бердянска просят ограничить потребление воды и сброс стоков.

«Канализационные насосные станции временной перекачки стоков работают в тестовом режиме и могут не справиться с массовым сбросом стоков. Также вследствие массового разбора может возникнуть аварийная ситуация в системе водоснабжения, так как после пуска воды система не сбалансирована и может произойти порыв водосетей. В виду данной ситуации возможны временные отключения водоснабжения на несколько часов», - сообщили в «Бердянскводоканале».

Коммунальщики просят горожан использовать воду и, соответственно, канализацию, в разумных пределах: принимать душ, а не ванну, закрывать кран при чистке зубов, несрочную стирку отложить еще на несколько дней и т.д.

Также в водоканале предупреждают, что порывы на коллекторе могут повториться и часть города может снова остаться без воды.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Бердянске произошла авария на канализационном коллекторе, в результате чего без централизованного водоснабжения остались более 60 тыс. человек. Временно не работали 11 школ и 7 детских садов.