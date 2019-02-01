Возвращение воды: в Бердянске ремонтники запустили помпы, которые откачивают нечистоты (видео)

Из-за аварии курортный город уже 5 дней обезвожен и с забитой нечистотами канализацией.

В Бердянске ночью ремонтники запустили помпы, которые откачивают нечистоты и в ближайшее время в дома людей должны вернуть водоснабжение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из-за аварии курортный город уже 5 дней обезвожен и с забитой нечистотами канализацией. Там преодолевают последствия обвала канализационного коллектора.

Еще с воскресенья ремонтники работают почти непрерывно. Местная власть привлекла спецтехнику из Мариуполя и Киева. Вчера столичный водоканал направил в Бердянск передвижную насосную станцию, которая поможет откачать сточные воды.

Сейчас нечистоты заполнили сеть. Именно из-за этого власть перекрыла воду половине 120-тисчного города. А накануне обратилась к жителям с призывом пользоваться канализацией минимально.

Последние несколько дней воду развозили людям цистернами.