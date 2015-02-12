Штрафы исключены из перечня наказаний за насилие в семье

За решение №0920 проголосовали 275 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в ст. 173-2 Кодекса об административных правонарушениях устанавливается, что совершение насилия в семье (физического, психологического или экономического характера) наказуемо общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом сроком до 7 суток (раньше - влекут за собой наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40, или исправительные работы сроком до месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест сроком до 5 суток).

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвержено административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных ч. 1 этой статьи, - влекут за собой общественные работы на срок от 40 до 60 часов или административный арест сроком до 15 суток (раньше - влекут за собой наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток).