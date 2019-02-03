Состояние здоровья Филарета ухудшилось, врачи запретили ему пойти на интронизацию Епифания - Зоря

Сейчас Филарет находится под постоянным наблюдением врачей, утверждают в ПЦУ.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет из-за ухудшения состояния здоровья не принял участия в церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания, предстоятеля Православной церкви Украины в Софийском соборе в Киеве.

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Об этом в эфире одного из украинских информационных телеканалов сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

«Святейший патриарх Филарет, который является нашим старейшим иерархом, нашим старцем-патриархом, не присутствует на этом богослужении. К сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, в связи с повышение давления находиться вне больницы», - отметил архиепископ.

Владыка Евстратий отметил, что патриарх Филарет находится под постоянным наблюдением врачей, он передал свое письменное поздравление, которое будет зачитано в конце богослужения.

«В этом поздравлении он поздравляет Блаженнейшего митрополита Епифания и говорит о тех обязанностях, которые ложатся на предстоятеля Украинской церкви», - добавил он.

Архиепископ пожелал патриарху Филарету выздоровления и крепких сил, «потому что он является лидером для миллионов украинских православных».

Как сообщал УНИАН, в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Справка УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.