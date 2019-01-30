Смертельное ДТП в Харькове: суд назначил прения

По решению судьи дебаты начнутся 6 февраля с выступления обвинения.

Киевский районный суд Харькова во второй раз отказал в отводе экспертов, которые делали автотехническую и дополнительную экспертизы по делу и объявил перерыв до 6 февраля, чтобы стороны имели возможность подготовиться к дебатам.

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Обсуждение отвода экспертов продолжалось почти полтора часа, передает радио Свобода. Отвести экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз уже второй раз требовал адвокат Сергей Перепелица, который защищает обвиняемого Геннадия Дронова. Против отвода высказались обвинение и защита обвиняемой Елены Зайцевой. Другие участники процесса оставили вопрос на усмотрение суда.

Сами эксперты тоже были против своего отвода. По их мнению, требование Перепелици является безосновательным и необоснованным.

Адвокат в своем заявлении об отводе ссылался на расхождения между выводами харьковчан и экспертов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в частности о возможности или невозможности определить скорость движения Lexus'а Зайцевой. Эксперты, со своей стороны, отметили, что их коллеги из Днепра не имеют квалификации, которая позволяет определять скорость по видеозаписи. Они также напомнили, что проводили автотехническое исследование и техническую оценку действий водителей с учетом различных значений скорости Lexus'а и установили, что независимо от скорости выводы одинаковые: правила дорожного движения нарушили оба водителя.

«Исследования были проведены даже при скорости движения 120 км\ч, что превышает скорость движения, определенную экспертами Днепропетровского НИСИ 106 км\ч», - подчеркнул один из харьковских экспертов.

Судья Виктор Попрас обратил внимание Перепелици на то, что вопросы, которые задавали следователи харьковским экспертам, отличались от тех, которые поставил адвокат днепрянам. В частности, первых просили определить скорость движения Lexus'а, а вторых – среднюю скорость. Перепелица не соглашался и из-за этого несколько раз начинал спорить с судьей.

Заслушав мнение сторон, судья Попрас пришел к выводу что адвокат не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в объективности и беспристрастности судебных экспертов, и отказал в их отводе.

После этого, поскольку больше никаких ходатайств не было, судья назначил дебаты. Они начнутся 6 февраля с выступления обвинения.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошла авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя Елена Зайцева, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял Геннадий Дронов.

В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. В результате чего погибло шесть человек, еще пятеро были травмированы.

Впоследствии суд в Харькове избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже стало известно, что экспертиза установила наличие кодеина в организме Зайцевой. Это вещество используется в лекарствах, в частности от боли, кашля.

8 ноября 2017 года суд арестовал и Дронова.