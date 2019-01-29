Резонансное ДТП в Харькове: журналистка рассказала о новом повороте в деле Зайцевой-Дронова

У Волкова уже были все необходимые документы, которые нужно было передать судебно-медицинским экспертам для главного вывода. Но он их не передал, пишет журналистка.

Прокурор не исключает дело против следователя Волкова, который расследовал ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. "Вот так заявление, можно сказать сенсация! Больше года после ДТП, прокуроры все видели, экспертизы без ответов принимали, принимали во внимание и основывали на них обвинения, добавляли смягчающие обстоятельства Зайцевой, не добавляли отягощающие. И наконец, не исключают производство", - говорится в ее сообщении.

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Накануне во время судебного заседания допросить Волкова в суде требовал адвокат Дронова, но судья отказал.

По словам экспертов, именно Волков не передал им документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой.

"В суде Федирко проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови - позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки у Зайцевой, не найден и еще много чего не установлено и не найдено. И я уверена, сегодняшнее заявление прокуроров популистское, оно - чтобы сбить градус перед приговором", - подчеркнула журналистка.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.