Яценюк аплодирует Верховной Раде: закон о госзакупках отменен

Верховная Рада Украины отменила действующую редакцию закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" принятие соответствующего закона проголосовали 440 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается полностью отменить действующий закон по этому вопросу.

Законом также предусмотрено поручить Кабинету Министров в течение двух недель совместно с ВР вынести на рассмотрение парламента новую редакцию закона о закупке товаров за государственные средства. Законом также поручено правительству разработать временный порядок осуществления госзакупок на основе редакции закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, который действовал на 17 ноября 2004 года.

При этом Верховная Рада Украины 415 голосами отменила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», который был принят в первом чтении в феврале этого года.

Как ранее сообщал УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил Верховной Раде принять закон, которым предусматривается отмена действующего Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

По словам председателя ВР, парламент сегодня должен был рассматривать во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о тендерных закупках. В то же время, отметил А.ЯЦЕНЮК, рассмотрение этого законопроекта не решит существующую проблему в комплексе.

Он сообщил, что в связи с этим в парламенте зарегистрирован проект закона, которым предусматривается отмена действующего закона о госзакупках. Кроме того, по словам А.ЯЦЕНЮКА, этим законопроектом предусматривается поручить Кабинету Министров в течение одного месяца совместно с ВР вынести на рассмотрение парламента новую редакцию закона о закупке товаров за государственные средства.

При этом председатель ВР отметил, что пока не будет принята новая редакция закона, законопроектом предусматривается делегировать Кабинету Министров полномочия относительно определения временного порядка проведения госзакупок.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что по этому поводу имел разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которые поддерживают такое предложение.