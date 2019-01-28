Жуткое ДТП в Харькове: журналистка указала на скандальные нюансы в деле Зайцевой

У Зайцевой делали все возможное, чтобы уменьшить срок в первой инстанции, отметила журналистка.

Из всей группы опиатов у фигурантки кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой нашли только кодеин. Тест-полоска среагировала именно на кодеин. Эксперты сказали, что им надо количество этих кодеинов. Чтобы понять, как они повлияли на организм.

И учреждений, которые могут посчитать это количество, в Украине единицы. Сразу туда почему-то мочу не отправили. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк, обратив внимание на показания врача-нарколога Елены Федирко, которая подтвердила факт приема Зайцевой опиатов, но отказалась признать, что та находилась в наркотическом состоянии.

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"Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Потому что не могла не подтвердить. Иначе - статья. Но было ли это наркотический состояние - не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но у Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась", — отметила журналистка.

"Тест-полоска реагирует, когда кодеинов в моче есть 300 нг на мл. Значит, можем уверенно сказать, у Зайцевой было кодеинов не менее 300 нг на мл", - добавила она.

По словам Доцяк, надежды на то, что прокуроры изменят обвинительный акт и добавлять отягощения, не было. Не для того все они вместе со следователем усердно работали на этапе следствия.

"От самого начала Зайцевы понимали, что ей сидеть. Вопрос был лишь в том - сколько. Все делали, чтобы уменьшить срок в первой инстанции. Еще меньше в апелляции. Потом досрочное освобождение. И отягощающие обстоятельства в их планы не входилт", - заявила журналистка.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.