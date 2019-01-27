На Житомирщине уже седьмая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к ПЦУ.

На Житомирщине уже седьмая община бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

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Как сообщили УНИАН в Хорошевской райгосадминистрации, речь идет об общине села Давыдовка Хорошевского района.

«Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к единой украинской церкви. Это уже седьмая религиозная община Житомирской области, где люди провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 января на Житомирщине 6 религиозных общин бывшей УПЦ МП приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины. Речь идет об общинах с. Демковцы Любарского района, с. Княжин Чудновского района, г. Андрушевка, с. Кишин Олевского района, с. Павловка Пулинского района, с. Ворсовка Малинского района.