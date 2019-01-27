цей матеріал доступний українською

На Житомирщине уже седьмая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

15:03, 27 января 2019
Общество
22 0
ПЦУ продолжает активно расти на Житомирщине / фото УНИАН

На Житомирщине уже седьмая община бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.

Читайте такжеВ Одесской области еще одна община перешла в ПЦУ

Как сообщили УНИАН в Хорошевской райгосадминистрации, речь идет об общине села Давыдовка Хорошевского района.

«Община Давыдовки Хорошевского района решила присоединиться к единой украинской церкви. Это уже седьмая религиозная община Житомирской области, где люди провели собрание и приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 января на Житомирщине 6 религиозных общин бывшей УПЦ МП приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины. Речь идет об общинах с. Демковцы Любарского района, с. Княжин Чудновского района, г. Андрушевка, с. Кишин Олевского района, с. Павловка Пулинского района, с. Ворсовка Малинского района.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Житомирщина#ПЦУ