Флешмоб на столичном вокзале: 200 хористов спели "Щедрик" (видео)
21:31, 25 января 2019Общество
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В флешмобе приняли участие около 200 хористов - 6 хоров. Столичный вокзал для пения выбрали неслучайно.
200 певцов устроили хоровой флешмоб на столичном вокзале
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале 6 хоров вместе исполнили всемирно известный «Щедрик».
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Такой уникальный музыкальный флешмоб был проведен в рамках фестиваля «Щедрик Фест» по случаю 100-летия со дня создания Украинской республиканской капеллы под управлением выдающегося дирижера Александра Кошица.
В флешмобе приняли участие около 200 хористов - 6 хоров. Столичный вокзал для пения выбрали неслучайно.
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