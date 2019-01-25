Флешмоб на столичном вокзале: 200 хористов спели "Щедрик" (видео)

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале 6 хоров вместе исполнили всемирно известный «Щедрик».

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Такой уникальный музыкальный флешмоб был проведен в рамках фестиваля «Щедрик Фест» по случаю 100-летия со дня создания Украинской республиканской капеллы под управлением выдающегося дирижера Александра Кошица.

В флешмобе приняли участие около 200 хористов - 6 хоров. Столичный вокзал для пения выбрали неслучайно.