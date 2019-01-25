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Флешмоб на столичном вокзале: 200 хористов спели "Щедрик" (видео)

21:31, 25 января 2019
Общество
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Такой уникальный музыкальный флешмоб был проведен в рамках фестиваля «Щедрик Фест» по случаю 100-летия со дня создания Украинской республиканской капеллы под управлением выдающегося дирижера Александра Кошица.

В флешмобе приняли участие около 200 хористов - 6 хоров. Столичный вокзал для пения выбрали неслучайно. 

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Теги: #флешмоб