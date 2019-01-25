В монастыре умерла старейшая женщина Украины (фото)

Уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна) пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет ссылки.

24 января в возрасте 107 лет ушла из жизни старейшая жительница Украины - уроженка Буковины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна).

Об этом сообщил в Facebook ее внук, отец Роман Барановский - поэт Роман Лилея.

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"Сегодня почила в Боге схимонахиня Иоанна, которая пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет ссылки за любовь к Украине", - написал Лилея. 13 февраля ей бы исполнилось 108 лет.

Мария Мороз родилась в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области. В 99 лет она стала инокиней и посвятила свою жизнь Богу. Матушка проживала в Женском монастыре Афонской иконы Божьей Матери в урочище Кипячее вблизи поселка Чоповичи в Житомирской области.