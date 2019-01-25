Диета Магги: как терять вес, не считая калории

Считается, что диета Магги идеально подходит занятым женщинам, которые не могут уделять много времени своей физической форме.

Новогодние праздники закончились, и многие украинцы задумались о том, чтобы привести себя в форму к окончанию зимы. В этом может помочь одна из самых популярных диет последних лет, известная как диета Магги.

Данная диета выгодно отличается простотой: в ней не требуется скрупулезно считать калории и полностью отказываться от калорийной пищи. Впрочем, диета Магги требует дисциплины и способности соблюдать график питания.

УНИАН решил разобраться в меню и преимуществах диеты Магги, а кроме того узнать, какое отношение к данной диете имеет 71-й премьер-министр Великобритании.

Читайте такжеУченые выяснили, как именно ожирение повышает риск развития рака

Что такое диета Магги

В сети гуляет история о том, что данная диета была разработана специалистами американской клиники Майо специально для знаменитой «железной леди» – бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Именно в честь нее диета и получила свое название.

Листок с рекомендациями диеты якобы был найден историками в архиве Тэтчер, среди прочих документов. Действительно ли политик пользовалась данными рекомендациями специалистов – неизвестно.

По своей сути, диета Магги является белковой диетой с экстремально низким содержанием углеводов. На сегодня можно найти несколько вариаций меню диеты Магги, но большую роль в них как правило играют яйца и грейпфрут.

Считается, что комбинация белка и грейпфрута оказывает благоприятное воздействие на метаболизм, позволяет выровнять уровень сахара в крови и держать в узде аппетит. По этой причине диета идеально подходит занятым женщинам, которые не могут уделять много времени своей физической форме.

Классическая диета Магги рассчитана на две недели, соблюдать ее рекомендуют не чаще раза в год. Считается, что за это время она позволяет сбросить от 8 до 20 кг.

УНИАН рекомендует садиться на диету только после консультации с врачом.

Оригинальная диета Магги – меню

Завтрак - один и тот же на все 14 дней: два яйца, один грейпфрут, чашка кофе или чая без сахара

Понедельник

Обед: два яйца, грейпфрут

Ужин: два яйца, овощной салат (помидоры, огурцы, морковь), один поджаренный тост, один грейпфрут

Вторник

Обед: два яйца, свежие помидоры в любом количестве, кофе

Ужин: говяжий стейк на гриле, овощной салат (помидоры, огурцы, капуста, оливки), кофе

Среда

Обед: два яйца, тушеный шпинат, кофе

Ужин: стейк из ягнятины на гриле, салат из сельдерея, огурца и помидора, чай

Четверг

Обед: два яйца, тушеный шпинат, кофе

Ужин: два яйца, немного зернового творога, один поджаренный тост, нашинкованная капуста

Пятница

Обед: два яйца, тушеный шпинат, кофе

Ужин: салат с рыбой и овощами, один жаренный тост, один грейпфрут

Суббота

Обед: любое количество фруктового салата без заправки

Ужин: любое количество стейков, сельдерея, огурцов, помидоров, кофе

Воскресенье

Обед: куриное филе на гриле, салат из помидоров, моркови и капусты, грейпфрут, кофе

Ужин: отварная курица, свежие помидоры, грейпфрут.

Диета предписывает пить как можно больше воды без газа. Принимать пищу рекомендуется в одно и то же время.

Ограничения и правила диеты Магги

Диета Магги, как и любая прочая диета, предусматривает ряд определенных ограничений.

- Заменять продукты в рамках одной вариации меню нельзя;

- нельзя менять местами обед и ужин;

- нельзя употреблять масло и майонез

- нельзя употреблять сахар и сладкое;

- необходимо отказаться от алкоголя;

– притупить сильное чувство голода можно, съев морковь или огурец, но только через 2 часа после рекомендованной пищи;

- прерывать диету нельзя, в случае срыва лучше начать ее заново.

Кому противопоказана диета Магги

Диета Магги, как и любая диета, предусматривает существенное ограничение калорийности питания. Приступать к ней рекомендуется только после консультации с врачом-специалистом.

Данная диета не подходит беременным женщинам и кормящим матерям, людям, страдающим аллергией на цитрусовые, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям, принимающим снижающие давление препараты.

Ранее УНИАН рассказал о меню и правилах японской диеты.