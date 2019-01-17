Секс-скандал на Сумщине: мужчина развращал 7-летнюю дочь

Задержанный сознался в содеянном и утверждает, что сожалеет о своих поступках.

В Сумской области задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении своей 7-летней дочери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры сегодня, 17 января, 43-летний мужчина взят под стражу.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины.

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В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал развратные действия. Об указанном факте девочка решилась рассказать родственнице, которая сообщила правоохранителям.

«Задержанный сознался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее Соломенский районный суд города Киева приговорил к 5 годам лишения свободы 49-летнего аниматора-кукловода, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки.