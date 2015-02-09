В Крыму активиста Майдана посадили на 2 месяца за избиение беркутовца

Об этом сообщает "рупор" прокремлевской крымской "власти" Крым.Информ со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Согласно сообщению, Костенко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 115 УК РФ - "умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, поддержанного прокуратурой республики, и вынес постановление об аресте Костенко сроком на два месяца", - отмечается в сообщении.

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"Ранее по инициативе прокурора Крыма Натальи Поклонской следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь бойцов крымского спецподразделения "Беркут" во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года со стороны радикально настроенных активистов Майдана", - напоминает пророссийское издание.

Также отмечается, что в настоящее время признаны потерпевшими 49 бойцов "Беркута", которые "пострадали в ходе уличных беспорядков".