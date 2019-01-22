Кровавое ДТП в Харькове: полиция нашла ключевого свидетеля по делу Зайцевой

Заседание по делу о ДТП на Сумской в Харькове назначено на сегодня в 14:00.

Правоохранители разыскали врача-нарколога Елену Федирко, свидетеля по делу о ДТП на Сумской в Харькове.

Сегодня она должна свидетельствовать в суде, подтвердил UA: Харьков по телефону следователь по делу Игорь Волков.

"Все меры для установления ее местанаходжения осуществлены, и она сегодня должна появиться в суде. Это добровольно, конечно. Она же свидетель, подозреваемая, появится добровольно", - рассказал Волков.

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Очередное заседание по делу о ДТП на Сумской назначено на сегодня в 14:00.

Напомним, врач-нарколог Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Елена Федирко осматривала Елену Зайцеву после ДТП. Суд неоднократно вызывал Федирко для допроса, но она не появлялась. Летом 2018-го суд обязал полицию установить местонахождение нарколога.

Правоохранители отчитались, что несколько раз приходили по месту ее регистрации. В одном случае полицейским сообщили, что Федирко могла поехать к родственникам на неподконтрольную Украине территорию. Госпогранслужба не подтверждала, что Федирко пересекала границу. Суд повторно обязал полицию разыскать врача.