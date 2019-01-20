Во Львове прошел юбилейный праздник Пампуха (фоторепортаж)

Праздник Пампуха - зимний фестиваль во Львове.

Во Львове на Крещение, 19-20 января, состоялся юбилейный фестиваль Праздник пампуха. Местом его проведения в этом году стал Музей народной архитектуры и быта.

Праздник Пампуха - зимний фестиваль во Львове, который проводится с целью популяризации традиционного украинского блюда - пампушки.

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Свою ароматную аппетитную продукцию на фестивале представили хозяйки и производители. Гости праздника могли отведать пампухи с самыми разнообразными начинками: от традиционного мака с орехами, розы, повидла до шоколада, сгущенного молока и других вкусностей.

Посреди поляны был установлен высокий столб, на котором развесили подарки, а все желающие могли попробовать их достать.