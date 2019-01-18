В Киеве показали оригинал Акта Злуки и серебряный венок Сечевых стрельцов (фоторепортаж)

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Рыцарям Украинской Народной Республики посвящается».

Сегодня, 18 января, в Национальном музее истории Украины в Киеве состоялось торжественное открытие выставки «Рыцарям Украинской Народной Республики посвящается» к 100-летию провозглашения Акта Злуки 22 января 1919 года.

Национальный музей истории Украины совместно с Государственной архивной службой Украины представили для обозрения широкому кругу посетителей оригинальный документ незапамятного события – Акт Злуки 1919 года.

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Также к 100-летию провозглашения Акта Злуки ученые НМИУ подготовили ряд уникальных экспонатов, которые являются свидетелями тех бурных времен.

В частности, на выставке впервые показаны серебряный погребальный венок для Сечевых стрельцов, погибших в ноябре 1918 г. в бою под станцией Мотовиловка. Благодаря этому бою фактически стал возможным приход к власти Директории УНР. Останки Сечевых стрельцов были торжественно похоронены в Киеве 19 января 1919 года на территории Мариинского парка. Сейчас место захоронения неизвестно. Серебряный венок на могилу возлагало руководство Директории УНР С. Петлюра и В. Винниченко. Почтить павших воинов прибыла и делегация ЗУНР. Сохранение этого уникального экспоната до сегодня является невероятным, ведь памятники времен Украинской революции 1917-1921 гг. тщательно уничтожались советской властью.

Реставраторам потребовалось почти два года, чтобы отреставрировать этот 6-килограммовый серебряный венок из фондов НМИУ.