Замминистра ЖКХ России приехал с проверкой в Симферополь и застрял в лифте

После этого он потребовал проведения дополнительных испытаний установленных в Симферополе лифтов, сообщает сайт непризнанных оккупационных властей Крыма Крыминформ.

Происшествие случилось в 3-м подъезде дома №60 по проспекту Победы.

Российский чиновник застрял в лифте вместе с "замминистра ЖКХ" Крыма Алексеем Бочаровым и представителями компании, ответственной за ремонт.

Как пояснил сотрудник компании, проводившей замену лифтов, сработала система защиты, в результате чего лифт остановился между этажами.

В настоящее время неполадки были устранены, все чиновники освобождены.