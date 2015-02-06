Замминистра ЖКХ России приехал с проверкой в Симферополь и застрял в лифте
19:01, 06 февраля 2015Общество
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Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в ходе проверки застрял в одном из новых лифтов, установленных в Симферополе.
В аннексированом Крыму российский чиновник застрял в лифте / revda-info.ru
После этого он потребовал проведения дополнительных испытаний установленных в Симферополе лифтов, сообщает сайт непризнанных оккупационных властей Крыма Крыминформ.
Происшествие случилось в 3-м подъезде дома №60 по проспекту Победы.
Российский чиновник застрял в лифте вместе с "замминистра ЖКХ" Крыма Алексеем Бочаровым и представителями компании, ответственной за ремонт.
Как пояснил сотрудник компании, проводившей замену лифтов, сработала система защиты, в результате чего лифт остановился между этажами.
В настоящее время неполадки были устранены, все чиновники освобождены.
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