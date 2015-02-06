У Порошенко сообщили, что призыв в армию могут возобновить весной

Призыв граждан Украины на срочную военную службу может быть возобновлен с весны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации президента Украины Алексей Покотило.

"Рассматривается вопрос по призыву на военную службу срочников. Соответствующий также проект указа президента подготовлен, сейчас он проходит согласование и профессиональную экспертизу", - подчеркнул Покотило.

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Отвечая на вопрос о сроках призыва, Покотило отметил, что призыв может начаться уже с марта, хотя и не исключил, что его возобновление начнется с апреля, мая или даже июня.

Как сообщал УНИАН, решение о возобновлении призыва юношей на срочную военную службу было принято 20 декабря 2014 года на заседании СНБО.

В 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

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15 января Верховная Рада приняла изменения в законодательство об усовершенствовании порядка прохождения военной службы и увеличила до 27 лет возраст призывников.

В Украине последний призыв в армию состоялся осенью 2013 года. Весной 2014 года призыв оставался только во Внутренние войска МВД Украины.