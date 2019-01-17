В Верховной Раде разместят трехметровую вышитую карту Украины

Карта зарегистрирована в Национальном реестре рекордов Украины.

У здания Верховной Рады Украины разместят вышитую карту Украины площадью три квадратных метра.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии передачи карты парламенту выступил председатель ВР Андрей Парубий и автор проекта «Украина — вместе!» Ирина Басенко.

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Карта внесена в Национальный реестр рекордов Украины как вышитая вручную наибольшим количеством людей. В целом к созданию карты присоединились более 6 тысяч человек, которые сделали около 1 миллиона крестиков.

Идея этой акции — привлечь максимальное количество людей в каждом регионе к созданию оберега — вышитого полотна, которое символизирует единство Украины, демонстрируя самобытность и красоту каждого региона через изображения флагов всех областей.

Карту создавали в период с 1 августа 2014 года по 19 января 2015 года. За это время она побывала во всех областных центрах Украины, в Мариуполе, Краматорске и Славянске, а также на тренировочной базе «киборгов» вблизи села Пески и в городе Сватово на Луганщине.